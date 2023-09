Beim Reiterverein Ichenheim versuchten sich 15 Mädchen in der Trendsportart Hobby-Horsing.

Die Trendsportart Hobby-Horsing – Reiten mit Steckenpferden – findet immer mehr Freunde. Sehr gut angekommen ist auch ein Tag mit Hobby-Horsing, den der Reiterverein Ichenheim im Rahmen des Neurieder Ferienprogramms angeboten hatte.

Beim Hobby-Horsing werden Elemente aus dem Pferdesport in den Disziplinen Dressur und Springen mit Steckenpferden nachgestellt. 15 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen an dem Ferienprogramm teil. Betreut wurden sie von der Jugendwartin des Reitervereins Ichenheim, Luisa Roederer, und von Eva Gaiser sowie den Helfern Julius Laug und Milena Wischer. Für das leibliche Wohl sorgte einer der Vorsitzenden des Reitervereins Ichenheim, Gerhard Reichenbach, mit seiner Frau Sonja. Wegen des unbeständigen Wetters fand das Programm in der Reithalle statt.

Die allesamt aus Neuried stammenden Teilnehmerinnen wurden in zwei Gruppen mit den Möglichkeiten vertraut gemacht, mit den Steckenpferden Bahnfiguren wie in einer Dressurprüfung oder das Springen über ein kleines Hindernis zu absolvieren. In der Dressur ging es dabei wie bei den lebendigen Pferden um die verschiedenen Gangarten Schritt, Trab und Galopp, die zu Fuß nachgeahmt wurden.

Auch echte Pferde wurden begutachtet

Ein Highlight war ein kleines Hobby-Horsing Turnier, bei dem die Teilnehmerinnen in einer Dressur- und einer Springprüfung mit 60 Zentimeter hohen Hindernissen antraten. Nach der Mittagspause ging es zur Freude der Teilnehmerinnen mit echten Ponys weiter. Vom Dundenheimer Klausenhof waren einige Ponys in die Reithalle gebracht worden. Die Kinder konnten sich unter Anleitung im Putzen, Führen und auch im Reiten versuchen. Spaß und Freude standen im Mittelpunkt.

Auch auf der Pferdemesse Eurocheval in Offenburg wurde das Hobby-Horsing unter der Regie des Reitervereins Ichenheim vorgestellt. Neun Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren stellten unter der Leitung von Luisa Röderer die Trendsportart vor. Eva Gaiser baute einen Parcours mit 50 Zentimeter hohen Hindernissen auf, der von allen Teilnehmerinnen abgegangen und dann fehlerfrei bewältigt wurde. Priya Schmidt gewann den Wettbewerb. Die Zuschauer waren vom Hobby-Horsing begeistert.