Der Lehrer, Rektor, Trainer, Gemeinderat, Stellvertreter des Bürgermeisters und Ehrenbürger Kappel-Grafenhausen ist am Montag gestorben. Die Trauerfeier ist am Freitag.

Walter Batt, Ehrenbürger von Kappel-Grafenhausen, ist am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Geboren wurde Walter Batt am 2. Juni 1940 in Freiburg. Nach seinem Studium an der Pädagogischen Akademie in Freiburg erhielt er seine erste Dienststelle als Lehrer im April 1961 an der Grund- und Hauptschule in Ichenheim. Ein Jahr später, im April 1962, wurde er an die Einlehrerschule Sulz-Langenhard versetzt. Im September 1962 erfolgte die Versetzung an die Volksschule nach Grafenhausen.

Seine große Liebe fand er in der Ringsheimerin Mechthild Steiger, mit der Anfang der 1980er-Jahre in unmittelbarer Nähe zu seiner Schule sein Eigenheim errichtete. Gemeinsam bekam das Paar drei Kinder.

Bei der Planung und Gestaltung der neuen Schule, die 1964 eingeweiht wurde, konnte auch der junge Lehrer seine Wünsche mit einbringen. Anfang der 1970er-Jahre bildete er sich gezielt im neuen Unterrichtsfach Mengenlehre aus und gehörte bald zu den führenden Fachleuten der Ortenau. Als im Jahre 1980 der langjährige Rektor Hermann Kraft in den Ruhestand ging, bewarb sich auch Batt und bekam die Stelle. Er übte dieses Amt 24 Jahre lang mit großer Freude aus.

In dieser Zeit gab es baulich und schulpolitische große Veränderungen, die mit viel Engagement an der Schule umgesetzt wurden. Nachdem Batt im Jahr 2004 in den Ruhestand ging, blieb er über viele Jahre als Berater, als Nachhilfelehrer und gerngesehener Gast der Schule treu.

Mit dem Sportverein Grafenhausen viele sportliche Erfolge gefeiert

Als Jugendleiter und Trainer beim Sportverein Grafenhausen konnte Batt mit seiner Mannschaft viele sportliche Erfolge erreichen. Nach der Gründung der Tennisabteilung hat er für einige Jahre das Amt des Sportwarts übernommen.

Auch als freier Mitarbeiter bei den Tageszeitungen hat Walter Batt jahrzehntelang über die eine oder andere Veranstaltung berichtet.

1975 ließ sich Batt für den ersten Gemeinderat der frisch fusionierten Doppelgemeinde aufstellen. Insgesamt kandierte er bei sieben Wahlen, 34 Jahre lang war er im Amt. Er war jedes Mal Stimmenkönig und wurde stets zum Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. „Ich war stolz darauf, gerade in den ersten Jahren dazu beigetragen zu haben, dass die selbstständigen Gemeinden Kappel und Grafenhausen zur Einheitsgemeinde Kappel-Grafenhausen so gut zusammengewachsen sind, und wir vieles auf den Weg gebracht haben, wenn es auch nicht immer ganz einfach war“, erklärte Batt einst. Zudem war Walter Batt mehr als 50 Jahre Mitglied in der CDU. Bei den Vorbereitungen und Feierlichkeiten anlässlich der 900-Jahr-Feier Grafenhausens im Jahr 2011 war Batt einer der entscheidenden Akteure. Neben dem Schreiben von Theaterstücken und Texten für die Festschrift hat er auch das Festbankett moderiert.

Im Jahre 2012 gründete man den „Arbeitskreis Historie Kappel-Grafenhausen“, für den Batt Sprecher wurde. Neben zahlreichen Infotafeln, einem Flyer als Rundweg und einem Büchlein mit alten Postkarten wurden auch Legenden an Straßennamen angebracht.

Für all seine Verdienste um und für die Gemeinde Kappel-Grafenhausen hat der Gemeinderat beschlossen, Walter Batt beim Neujahrsempfang im Jahr 2015 zum Ehrenbürger der Gemeinde zu ernennen.

Die Trauerfeier ist am Freitag, 14. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Grafenhausen.