Trainer stehen fest: Das ist der Stand zur neuen HSG Nonnenweier/Ottenheim

1 In dieser Szene probiert Chris Berchtenbreiter vom TuS Ottenheim den Pass an seinem Nonnenweierer Gegenspieler vorbeizubringen. In der kommenden Runde werden aus den Ried-Rivalen Mannschaftskameraden. Foto: Künstle

Der TuS Ottenheim und der TuS Nonnenweier machen ab der kommenden Runde gemeinsame Sache. Während die Kader noch geordnet werden, steht das Trainer-Duo bereits fest.









Link kopiert



RIED. Mittlerweile steht offiziell fest, was schon in den vergangenen ein bis zwei Jahren immer mal wieder gerüchteweise durch die Lande schwirrte: Die Nachbarvereine TuS Nonnenweier und TuS Ottenheim, beide aktuell in der Handball-Landesliga Nord aktiv, fusionieren zur Spielzeit 2024/2025 im Herrenbereich zur HSG Nonnenweier/Ottenheim.