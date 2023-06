Auf dem Freizeitgelände „Alte Weide“ in Altenheim soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde der aktuelle Sachstand vorgestellt.

In Altenheim soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen, doch zunächst wurde kein Betreiber gefunden. Gemeinsam mit der Firma „Camping-Car-Park“ soll nun eine Lösung gefunden werden. Thomas Nowack stellte im Rahmen der Ortschaftsratssitzung die mögliche weitere Vorgehensweise und den Betrieb des Wohnmobilstellplatzes vor.

Die Firma „Camping-Car- Park“ ist eine französische Firma, die darauf spezialisiert ist, mit Gemeinden Wohnmobilstellplätze zu errichten und zu betreiben. „Wir sind ausschließlich kommunal aufgestellt“, erklärte Nowack. Die Firma sei europaweit aktiv, Kernland ist allerdings das Heimatland Frankreich. Rund 450 Stellplätze mit 14 000 Parzellen werden in 430 Gemeinden betrieben. Der Service von „ Camping-Car-Park“ umfasse die Beratung und Unterstützung, den technischen sowie den kaufmännischen Betrieb, aber auch den Partnerservice sowie die Kommunikation und Werbung. So sorge die Firma auch für die notwendige Transparenz den Gremienmitgliedern gegenüber.

Verfügbare Stellplätze werden in einer App angezeigt

Vorteil des Konzepts sei, dass mit einer App in Echtzeit geprüft werden könne, ob Plätze verfügbar sind. Aber es seien auch eine Routenführung, interaktive Karten und eine Zahlungsfunktion möglich. „Interessant ist es, ausreichend Standplätze zu haben“, so Nowack im Hinblick auf die Kostenverteilung. Weiter erklärte er das Nutzungssystem von „Camping-Car-Park“ und wie die Vorgehensweise bei der Ein- und Ausfahrt des Stellplatzes funktioniere.

Ein- und Ausfahrt soll ganztägig möglich sein

Ein Zugangsbereich bestehe immer aus einem Zahlungsautomat, einer Schranke, Induktionsschleifen im Boden sowie zwei Kartenlesern zur Ein- und Ausfahrt. Die Ein- und Ausfahrt soll dabei ganztägig möglich sein. Die Gerätschaften zum Betrieb des Platzes werden durch den Betreiber selbst hergestellt, wie Thomas Nowack informierte. Damit hätte man gute Erfahrungen gemacht.

Die Fläche in Neuried mit 4200 Quadratmetern biete optimale Bedingungen und läge verkehrstechnisch optimal. Möglich sei es, 30 Standplätze auszuweisen. „Mit so einem Stellplatz hat man viel Freude“, so Nowack im Hinblick auf die Gesamtlage des Stellplatzes. Pro Jahr werden für Neuried rund 4100 Übernachtungen prognostiziert.

Gemeinde würde zwei Drittel der Einnahmen behalten können

Vorteil für die Gemeinde sei weiterhin, dass die Gemeinde zwei Drittel der Einnahmen erhalten würde. Die Gemeinde müsse jedoch die Fläche bereitstellen, die Infrastruktur beschaffen und die Grünflächen pflegen. Auch die Versorgungskosten lägen bei der Gemeinde selbst.

Tourismus stärken ist das Ziel

Seit 2014 beschäftigt die Altenheimer das Gelände rund um das Anglerheim. In dem 0,6 Hektar großen Geltungsbereich soll das Freizeitgelände „Alte Weide“ entstehen und so der Tourismus gestärkt werden. Zunächst waren zwei bis drei Wohnmobilstellplätze geplant, um das Wildcampen zu verhindern. Nun sollen dort für bis zu 30 Wohnmobile Platz finden.