Im Vorletzten Rennen der Saison sicherte sich der Kippenheimer-Rennfahrer mit seinem Beifahrer Julius Simon den Triumph in der Division II.

Mit einem erneuten Sieg in der Division II bei der Saarland Pfalz Rallye in der DRM Trophy konnte das Team Bliss Autosport den Sack zu machen und ist somit auf der letzten Veranstaltung, der Rallye Stemweder Berg, Ende September, nicht mehr einzuholen, teilt das Motorsportteam mit.

Zehn Wertungsprüfungen mit 140 Kilometer auf Bestzeit rund um Sankt Wendel waren von den knapp 60 Teams auf Bestzeit zu absolvieren. Die taktischen Vorgaben waren vor dem Start vom Team klar gesteckt, ohne großes Risiko die Rallye „safe“ ins Ziel bringen. Nach insgesamt vier Wertungsprüfungen am Freitagabend, darunter auch der legendäre Windparkrundkurs mit der berüchtigten Sprungkuppe, war eine kleine Vorentscheidung gefallen. Über vier Minuten Vorsprung konnte das in Kippenheim ansässige Rallyeteam auf den Zweitplatzierten schon notieren.

Bliss will im letzten Rennen noch einen Drauf setzen

Den Samstag mit weiteren sechs Wertungsprüfungen spulte das Team um Oliver Bliss, souverän ab. Ohne Fehler und mit einem finalen Vorsprung von über zehn Minuten konnte man die Siegerpokale auf der Zielrampe in Sankt Wendel entgegennehmen. Mit insgesamt 111 Punkten ist das Team in der Meisterschaft somit vor dem letzten Lauf zur Deutschen Rallye Meisterschaft Ende September nicht mehr einholbar.

„Es war bis jetzt ein grandioses Jahr in der höchsten Liga des deutschen Rallyesports. Es ist der bisher größte Erfolg für uns. Ein perfektes Team und ein top Beifahrer haben das möglich gemacht“, freut sich der überglücklicher Fahrer Oliver Bliss. „Wir freuen uns jetzt auf das Finale in Stemwede, da möchten wir in der Gesamtwertung der DRM nochmals ein Ausrufezeichen setzen“, blickt Bliss voraus.