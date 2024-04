1 Als Kostümschneiderin hilft Julia Braun auch am Set bei den Dreharbeiten mit. Foto: privat

Schwanau, New York, Los Angeles: Kostümschneiderin Julia Braun aus Nonnenweier lebt ihren Traum und fertigt für Schauspieler die passenden Outfits. Am stolzesten ist die 39-Jährige auf ihr Mitwirken bei der Star-Wars-Produktion „The Mandalorian“.









Ein Leben in Los Angeles, Arbeit in Hollywood und das Meer in Reichweite: Julia Braun, die in Nonnenweier aufgewachsen ist, hat sich ihre Träume erfüllt – sie ist Kostümschneiderin und Gewandmeisterassistentin. Sie hat bereits an bekannten Filmen und Serien wie „The Mandalorian“ mitgearbeitet.