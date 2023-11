Teilnehmer aus ganz Deutschland: Rallye-Fans kommen in Neuried auf ihre Kosten

Rallye-Fans kommen in Neuried auf ihre Kosten

1 Bei der Firma Paradiso in Altenheim fiel für die Teilnehmer der Startschuss. Viele Zuschauer standen an der Strecke. Foto: Lehmann

Röhrende Motoren und der Duft von Benzin haben am Samstag zahlreiche Freunde des Rallye-Sports nach Neuried gelockt.Neben 90 Teilnehmern kamen auch unzählige Zuschauer, die sich rund im die Strecke stellten, um die Ried-Rallye zu verfolgen.









Motoren heulten am Samstagmorgen auf und die Fahrer sammelten sich zur Abfahrt auf die Rallye-Strecke. Einige Besucher umrundeten die bedruckten Fahrzeuge und warfen einen Blick ins Innere. Beim Rallyezentrum in der Langenrothalle in Ichenheim sammelten sich die Teilnehmer der siebten Ried-Rallye. Kurz vor elf Uhr ging es zur Firma Paradiso nach Altenheim, wo der Startschuss für die Fahrer fiel und zahlreiche Besucher den Straßenrand säumten, um die Rallye zu beobachten.