Standard, Latein, von West Coast Wing und Salsa bis zu Tango Argentino und vieles mehr – vom 13. bis 18. Februar unterrichten die weltbesten Tanzpaare und Trainer unterschiedliche Tanzstile in über 500 Workshops im Europa-Park.

Shows und Publikumstanz runden das Festivalprogramm ab. „Ein weiteres Highlight ist das WM Finale der U21 im Standard am Festival-Donnerstag“, heißt es in der Pressemitteilung des Europa-Park.

Lesen Sie auch

Auch 2024 ist Let’s Dance-Star Motsi Mabuse wieder gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij am Start. Neben weiteren Welt- und Europameistern gibt das Paar an zwei Tagen des Festivals einen dreistündigen Workshop.

Das Euro Dance Festival ist ein ganz besonderes Erlebnis

Der Europa-Park organisiert das internationale und weltgrößte Festival dieser Art, welches in seinen Hotels und Veranstaltungssälen ausgetragen wird, gemeinsam mit der Tanzschule Gutmann und Cordell Events aus Freiburg.

Den Teilnehmern bietet sich die Möglichkeit in über 500 Workshops und Seminaren, von Tänzern, Trainern und Choreographen unterrichtet zu werden.

Standard, Latein, Discofox, Lindyhop, Westcoastswing und Bachata sollen einen einzigartigen Mix bilden. Fünf unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sollen sowohl Hobby- als auch Profitänzern helfen, den passenden Workshop zu finden.

Am Festival-Donnerstag gibt es drei Turniere auf Weltklasse-Niveau

Zudem werden den Gästen vier Abende mit Shows und Darbietungen der Tänzer geboten.

Neben dem Show- und Workshop-Programm wartet am Festival-Donnerstag ein besonderes Highlight auf die Besucher: drei Tuniere auf Weltklasse-Niveau. Zu sehen sein werden das Semifinale und Finale der Weltmeisterschaft im Standard der U21, das Finale der Deutschen Meisterschaften der Professionals und der Amateure in den Lateinamerikanischen Tänzen. Die Turnierrunden dauern in etwa 15 bis 20 Minuten. Für das Publikum wird vor den Runden und im Anschluss daran Platz zum Tanzen zur Verfügung stehen.

Informationen und Festival-Tickets unter: euro-dance-festival.com