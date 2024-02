Tagestarif um 100 Prozent gestiegen: Ärger um höhere Parkgebühren am Lahrer Klinikum

1 Die Tiefgarage und das Parkdeck am Lahrer Klinikum werden nicht nur von Patienten und Besuchern, sondern auch von den dort Beschäftigten genutzt. Die Erhöhung der Tarife kommt Mitarbeiter des MVZ nun teuer zu stehen. Foto: red

Das Ortenau-Klinikum hat die Preise für seine Tiefgarage und das Parkdeck in Lahr heraufgesetzt. Darunter haben vor allem Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungszentrums zu leiden. Sie zahlen nun bis zu 200 Euro im Monat.









Wer in die Tiefgarage am Klinikum fährt, wird nicht im Unklaren gelassen. Am Terminal vor der Schranke informiert ein Schild über die neuen Preise: Die erste Viertelstunde ist wie bisher frei, 15 bis 30 Minuten kosten 50 Cent, alle weiteren angefangenen 30 Minuten einen Euro. Das Tagesmaximum beträgt zehn Euro und ist bereits nach fünfeinhalb Stunden erreicht. Bis Mitte November waren dafür auf dem Parkdeck fünf Euro und in der Tiefgarage lediglich vier Euro fällig geworden, dann hat das Ortenau-Klinikum die Gebühren hier wie dort angehoben – um 100 Prozent oder mehr.