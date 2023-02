1 Falls es zum Warnstreik am Ortenau-Klinikum kommt, könnten elektive – das heißt planbare – Eingriffe verschoben werden. Patienten müssten sich in diesem Fall auf Terminverschiebungen gefasst machen. Die Versorgung im Notfall sei jedoch gesichert, verspricht das Klinikum. Foto: Klinikum

Die Streiks im öffentlich Dienst erreichen die Ortenau: Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in Lahr, Offenburg, Kehl und Achern sowie im Landratsamt zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das Klinikum ist noch nicht betroffen – das könnte sich aber ändern.









Der angekündigte Warnstreik werde wahrscheinlich zu Einschränkungen bei öffentlichen Dienstleistungen in den Kitas, der Verwaltung, sozialen Diensten, Verkehrsüberwachung und beim Bürgerservice führen, verrät Reiner Geis, Geschäftsführer von Verdi Südbaden-Schwarzwald, im Gespräch mit unserer Redaktion. Für Mittwoch, 1. März, ist ab circa 12.30 Uhr eine Kundgebung vor dem historischen Rathaus in Offenburg geplant. Auch einen Demozug durch die Stadt soll es geben. „Wir sprechen im Moment von mehreren hundert Teilnehmern – das ist das, was seriös geschätzt werden kann“, so Geis am Montag.