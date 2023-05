1 Am Ortseingang von Ichenheim steht das falsche Ortsschild: Unbekannte haben, mutmaßlich als Scherz zum 1. Mai, die beiden Hinweistafeln an den südlichen Ortsausgängen von Dundenheim und Ichenheim vertauscht. Foto: Köhler

Verwirrung in Neuried: Am Ortseingang von Ichenheim werden Autofahrer vom Dundenheimer Ortsschild begrüßt; die Hinweistafel aus Ichenheim steht in Dundenheim. Die Ortsvorsteher reagieren amüsiert und vermuten einen Streich junger Leute dahinter.









Wer am Dienstagnachmittag aus Richtung Lahr kommend aufmerksam durch Neuried gefahren ist, wird sich verwundert die Augen gerieben haben: Am Ortseingang Ichenheim steht das Dundenheimer Ortsschild, während das Ichenheimer Ortsschild am Ortseingang von Dundenheim steht. Offenbar haben sich Unbekannte am 1. Mai einen Streich erlaubt.