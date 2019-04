Steinach Streit am Kinzigdamm: Was ist passiert?

Laut Polizei geriet der 72-jährige Radfahrer gegen 16.30 Uhr am Kinzigdamm zwischen Steinach und Biberach mit einem noch unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Steinach.

Der 72-Jährige musste später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Zur Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter war zeitweise ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Derzeit ist über den unbekannten Angreifer bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß und athletisch sein soll. Laut dem verletzten 72-Jährigen habe er einen dunklen Teint.