Steinach Schlüssel zum Provisorium übergeben

Steinach (gm). Zum närrischen Spektakel ist am am Schmutzigen Donnerstag die Schlüsselübergabe des neuen Bürgermeisters "Scheich" Nicolai Bischler an den Narrenvater Matthias Griesbaum und Oberhexenmeister der Kreuzbühler Felsenhexen Marco Schweiß geworden. Das Rathausprovisorium bestand zwar die Feuertaufe, war jedoch von Rathaus-Crew und Narrenvolk restlos überfüllt.