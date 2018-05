Steinach "Länder dieser Welt" stehen im Fokus

Steinach. Nach der Begrüßung durch den Schüler-Lehrer-Chor und den Schulchor mit drei frischen Liedvorträgen unter der Leitung von Lehrerin Marianne Bender begrüßte Rektor Michael Mai nicht nur das Publikum, sondern vor allem den Weltreisenden Martin Brucker aus Steinach.

Dieser führte die Anwesenden in Wort, Bild und mit Filmausschnitten rund um die Welt. Nach seinem Start 2010 in seinem Heimatort Steinach bereiste er in sechseinhalb Jahren 70 Länder mit seinem Motorrad (wir berichteten). Für seinen Vortrag erhielt er großen Beifall.

Danach wuselte es nur so in den Schulgebäuden, denn jetzt waren die Kinder an der Reihe. Zusammen mit ihren Lehrern führten sie in den Klassenzimmern die Länder vor, die sie sich als Projekte ausgesucht hatten. Als Erdteile standen Europa, Amerika und Afrika obenan. Dicht umlagert waren die Tische mit Bastelarbeiten ländertypischer Bauwerke, wie zum Beispiel dem Eiffelturm in Paris. Auf sorgfältig gestalteten Plakaten waren Bilder des jeweiligen Lands aufgeklebt und wichtige Informationen aufgelistet. Das Reco-Reco, ein Musikinstrument aus Brasilien, konnte man nach einer Bauanleitung an Ort und Stelle basteln.