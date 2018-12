Steinach Der lange Weg zurück nach Hause

Und einer Besonderheit: Das Wort "Schnitzel" habe ihm in Russland, auch in abgelegenen Gegenden, in denen die Menschen nur russisch sprachen, immer weitergeholfen. Nur, dass hinter dem Wort, das klingt wie das deutsche "Schnitzel" kein paniertes Stück Fleisch steckte. Es zeigt aber, wie Brucker sich über die Sprachbarrieren hinweg zurechtgefunden hat. "Ich habe mich in eine Wirtschaft gesetzt und die Menschen dort beobachtet. Wenn sie etwas bestellten, das nach ›Schnitzel‹ klang, bekamen sie einen Teller mit Bratkartoffeln, Lyoner und Ei." Auch Brucker bekam dieses Gericht, wenn er "Schnitzel" bestellte. Es wurde, wie er sagt, zu einem "magischen Wort": "Manchmal konnte ich mich nicht einmal mehr mit Händen und Füßen verständlich machen, wenn ich etwas bestellen wollte. Aber egal, wo in Russland ich mich gerade befand, wenn ich ›Schnitzel‹ sagte, bekam ich dieses Gericht."

Auf dem langen Weg nach Hause hat Brucker wieder unzählige Bekanntschaften gemacht, mit manchen der Menschen hat er heute noch Kontakt. Sie seien alle freundlich und offen gewesen, hätten ihm Tipps gegeben – oder ihn gleich zu sich nach Hause eingeladen.

Aber ist es nicht auch einmal gefährlich geworden? "Im Rückblick vielleicht schon", befindet Brucker. Da er die Orte aber jeweils nur kurz besucht habe, sei ihm eine mögliche Gefahr dort nicht unbedingt bewusst gewesen. Und das, obwohl er beispielsweise während des Unabhängigkeitsreferendums den Sudan bereiste. "Oder im australischen Outback: Da war ich tagelang alleine unterwegs." Einheimische hätten ihn nahezu für verrückt erklärt.

Zwei Unfälle überstand der Weltenbummler mit Blechschäden am Motorrad, in Bolivien musste er eine Wurzelbehandlung über sich ergehen lassen. Diese sei jedoch so gut ausgeführt worden, dass es zurück beim Zahnarzt in Haslach keinen weiteren Behandlungsbedarf gegeben habe.

Die Resonanz auf seinen ersten Vortrag sei positiv gewesen, erzählt Brucker. Und immer wieder kämen danach die gleichen Fragen auf: Beispielsweise, wie er die Reise finanziert habe oder wie sich sechseinhalb Jahre Urlaub anfühlen. "Dabei war das überhaupt kein Urlaub", sagt Brucker und runzelt die Stirn. "Es ist aber schwer zu verstehen, dass jemand so lange ›einfach unterwegs‹ ist." Und er stellt klar: "Ohne die Vorerfahrungen, die ich als Entwicklungshelfer in Äthiopien gemacht habe, hätte ich diese Reise nicht antreten können." Schon damals sei ihm vieles bewusst geworden, "zum Beispiel wie weit weg manche ›Probleme‹ unserer Gesellschaft eigentlich von der Realität sind."

Geplant hat er die nächste Reise noch nicht. Aber Afrika sei noch immer ein weißer Fleck auf seiner Landkarte, sagt Brucker.

Martin Brucker präsentiert den zweiten Teil seiner Reise bereits ab diesem Monat. Wer die spannenden Geschichten hören möchte, hat demnächst dort die Gelegenheit: Freitag, 14. Dezember: Wanderherberge Schlossberg, Welschensteinach, Beginn 19 Uhr, Eintritt zwölf Euro; Anmeldungen unter Telefon 07832/53 47 Mittwoch, 2. Januar: Kino Haslach, Beginn 19 Uhr, Eintritt zwölf Euro