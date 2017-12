Steinach Besonderes musikalisches Erlebnis

Das "Manchmal denk ich" in Klavierbegleitung war durch die beiden jungen Solisten Dominik Haas und Ramona Graff geprägt. Erfreulich, dass sich so junge Menschen zu Sololeistungen wagen. Erneut gab es bei "Die Könige" begleitet von Klavier und Chor ein Solo von der Sporanistin Maria de Falco. In ihre adventlichen Gedanken schloss die frühere langjährige Vorsitzende Simone Graff das Wirken des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Peter Schwörer in stillem Gedenken mit ein.

Von der Empore herab erklangen Orgel, Geige und Flöte. Bei "Als ich bei meinen Schafen wachte" wurden die Besucher wieder zum Mitsingen aufgefordert.

Herrlich und temperamentvoll vorgetragen war das Gospel "The little Light of mine". Vor dem Finale oblag es der Vorsitzenden Carmen Erdmann, Chor, Solisten, Instrumentalisten und nicht zuletzt den vielen Besuchern des Konzerts zu danken. Da der Eintritt frei gewesen war, bat sie um eine kleine Spende für einen guten Zweck in Steinach.

Mit dem fünfstimmigem Schlusschor "Adiemus" wurde das Konzert der Musikalischen Gedanken im Advent abgeschlossen.

Großer Beifall brandete auf als Lohn für ein ganz hervorragend dargebotenes Konzert. Nach drei Zugaben waren sich die Besucher einig: Es war ein besonderes musikalisches Erlebnis im Advent.