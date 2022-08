1 Betroffen ist die Station 4a. (Archivfoto) Foto: Braun

Lahr - Bei Routinetests sei bei mehreren Patienten der Station das Corona-Virus nachgewiesen worden, teilte die Klinik am Mittwochmittag mit. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, habe man in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt umfangreiche Maßnahmen veranlasst. So wurden die positiv getesteten Patienten in Isolierbereiche verlegt, wie die Klinik hervorhebt. Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen die Reihentests bei allen Patienten sowie dem Personal der betroffenen Station intensiviert.

Das Besuchsverbot auf Station 4a hat laut Klinikum zunächst bis Dienstag, 16. August, Gültigkeit. Generell würden die Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten sowie der Aufnahmestopp aber so lange gelten, bis keine positiven Nachweise mehr auftreten. Notfälle könnten aber weiterhin behandelt werden.