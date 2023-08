Die Stadt Mahlberg unterhält seit 1996 eine offizielle Städtepartnerschaft mit der französischen Partnergemeinde Malaucène in der Provence. In den vergangenen Jahrzehnten lebte diese vom Austausch der Mitglieder des Partnerschaftskomitees beziehungsweise Partnerschaftsvereinigungen, aber auch von Begegnungen auf Vereinsebene sowie privater Beziehungen und Kontakten, erklärt die Stadt Mahlberg.

Bei einer Besprechung mit den Vertretern der Partnerschaftsvereinigung Malaucène gab es die Anregung, dass ein Schwerpunkt in Zukunft der Austausch von Jugendlichen sein soll; die Jugend soll für die Partnerschaft und die deutsch-französische Freundschaft gewonnen und begeistert werden.

Einen ersten Aufschlag hat die Gemeinde Malaucène gemacht, die im Rahmen der Jugendbetreuung in den Ferien mit einer 15-köpfigen Jugendgruppe für einige Tage in Straßburg weilte und diesen Aufenthalt nutzte, um an einem Tag der Partnergemeinde Mahlberg einen Besuch abzustatten. Bereits am frühen Morgen traten die Kinder aus Malaucène mit drei Begleitpersonen den Weg in den Europa-Park an. Am späten Nachmittag traf die Gruppe der Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren am Feuerwehrgerätehaus in Mahlberg ein, wo sie von der Stadt und der Feuerwehr sowie einigen Mitgliedern des Partnerschaftskomitees empfangen wurden.

Jugendliche und Kinder schlossen schnell Kontakt

Zu diesem Treffen waren auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Mahlberger Jugendliche eingeladen. Zudem nahmen weitere Mahlberger Kinder teil. Nach einem ersten Beschnuppern und Kennenlernen entwickelte sich ein unterhaltsamer Spätnachmittag, berichtet die Stadt.

Nach der Vorführung der Jugendfeuerwehr Mahlberg und dem gemeinsamen Grillen mit Picknick war dann Zeit für Spiele miteinander und zum geselligen Beisammensein. Die Kinder schlossen schnell und unkompliziert Kontakt und über das Spiel wurden sprachliche Barrieren überwunden, so die Stadt.

Nach fast vier Stunden trat die Gruppe aus Malaucène die Rückfahrt nach Straßburg an. Ein gelungenes erstes Treffen unter den Jugendlichen, das Grundlage für einen regelmäßigen Austausch der Jugendlichen beider Gemeinden sein soll, bilanziert die Stadt.

So geht’s weiter

Die Stadt Mahlberg möchte einen Jugend- und Kinderaustausch im nächsten Jahr organisieren und hofft deshalb darauf, dass weitere Jugendliche ihre Bereitschaft zeigen, die Städtepartnerschaft in die Zukunft zu begleiten. „Vielleicht lässt es sich einrichten, dass dieses erste Treffen Anlass für Jugendliche aus Mahlberg und Orschweier ist, sich für die Städtepartnerschaft zu interessieren und vielleicht beim Austausch im nächsten Jahr mit nach Malaucène zu fahren“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.