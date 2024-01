An Lahrer Schulen soll es nur noch einmal pro Woche Fleisch geben

Stadt will Speiseplan umstellen

1 Die Stadtverwaltung will das Essensangebot in den Lahrer Schulen und Kitas stärker reglementieren. Foto: Dittrich/

An drei von vier Verpflegungstagen soll in den Lahrer Schulen vegetarisches Essen angeboten werden. Das sieht ein neues Konzept der Verwaltung vor. Bis zu zweimal soll das Angebot vegan sein.









Die Stadtverwaltung will den Speiseplan in Lahrer Schulen und Kitas genauer regeln. Dazu hat sie ein Verpflegungskonzept erarbeitet, das der Gemeinderat bei seiner Sitzung am kommenden Montag verabschieden soll. Der Fokus liegt dabei auf einem größeren vegetarischen und veganen Angebot.