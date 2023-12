1 Eberhard Roth feiert heute seinen 70. Geburtstag Foto: Bohnert-Seidel

Eberhard Roth, seit Jahrzehnten Stadt- und Kreisrat für die Freien Wähler, feiert am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag.









Eberhard Roth genießt in Kippenheimweiler ein sehr hohes Ansehen. Die Bevölkerung ist in das Leben und Wirken ihres langjährigen Ortsvorstehers eingebunden. 35 Jahre lang, bis 2012, war er Ortsvorsteher; seit nahezu 50 Jahren ist er in der Kommunalpolitik und noch nie wurde ihm auch nur etwas zu viel.