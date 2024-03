1 Der rätselhafte Mast auf dem Langenhard sammelt Wetterdaten für die Bau- und Gartenbetrieb Lahr. Foto: Stadt

Ein Mast auf dem Langenhard hat in den vergangenen Tagen für reichlich Verwirrung gesorgt und selbst vor Verschwörungstheorien nicht Halt gemacht. Jedoch sind keine Außerirdischen in Lahr gelandet, noch irgendwelche geheimen wissenschaftliche Experimente geplant, informiert die Stadt humorvoll in einer Mitteilung. Das Rätsel sei schnell gelöst.