1 Die Folgen der Rodungsaktion sind im Philosophenweg unübersehbar. Foto: Walter Caroli

Sehr viel nackte braune Erde gibt’s nach einer Rodungsaktion im Philosophenweg am Altvater zu sehen. Ein Umweltfrevel? Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen.









Link kopiert



Sehr viel nackte braune Erde gibt’s nach einer Rodungsaktion im Philosophenweg am Altvater zu sehen. Ein Umweltfrevel? Naturschützer Walter Caroli wirft der Stadt in einem Schreiben an unsere Redaktion jedenfalls „ein beispielloses martialisches Abholzen“ in der Vegetationszeit vor und bringt dabei auch einen vorherigen Holzeinschlag am Hohberg kritisch zur Sprache.