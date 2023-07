Die „Tour Alsace“ startet am Donnerstag im Europa-Park und führt in die Stadt Sélestat.

Zum zweiten Mal in seiner Geschichte startet das Radrennen „Tour Alsace“, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, im Europa-Park zu einer internationalen Etappe. Nach dem Start um 12.50 Uhr am Donnerstag im Freizeitpark führt die Strecke zunächst durch die Gemeinden Rust, Rheinhausen, Weisweil und Whyl am Kaiserstuhl, bevor sie den Rhein über die Brücke zwischen Sasbach und Marckolsheim nach Frankreich überquert und die Teilnehmer in die wunderschöne Stadt Sélestat bringt. Das 20-Jährige wird dort mit einer Etappe gefeiert, die symbolisch für die deutsch-französische Freundschaft steht.

Das Rennen ist bekannt dafür, ein professionelles Sprungbrett für junge Radfahrer zu sein und lockt jedes Jahr Teams aus der ganzen Welt an, erklärt der Europa-Park. Die Tour führt die Teilnehmer fünf Tage lang durch das Elsass sowie angrenzende Regionen.

Zuschauer können den Champions von morgen vom Straßenrand aus zujubeln und so hautnah bei der Veranstaltung dabei sein.