Sprengung in Kappel: So reagieren die Sparkasse und der Bürgermeister

So reagieren die Sparkasse und der Bürgermeister

Sprengung in Kappel

1 Ein Bild der Verwüstung in Kappel. Der genaue Schaden wird derzeit ermittelt. Foto: Göpfert

Die Täter haben offenbar keine Rücksicht auf Menschenleben genommen: Die Verwüstung durch die Sprengung des Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale in Kappel ist groß. Dass niemand verletzt wurde, ist ein großes Glück. Polizei und Sparkasse sind derzeit vor Ort, um den Schaden zu ermitteln.









Die Wucht der Explosion muss gewaltig gewesen sein: Die Fenster in Richtung Straße sind bis auf eines alle zersplittert. Auch der Innenraum des Gebäudes ist zum Teil zerstört, der Fahrradständer außen am Gebäude komplett verbogen. In weitem Umkreis um das Gebäude liegen Glasscherben verstreut. Als unsere Redaktion um 10 Uhr vor Ort eintrifft, ist die Rathausstraße wieder freigegeben und erste Aufräumarbeiten werden bereits koordiniert. Ein rotes Absperrband der Feuerwehr erklärt den Platz der Sparkasse – gegenüber des Kappeler Rathauses – weiterhin zur Sperrzone.