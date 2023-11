Sponsoren machen’s möglich: Zeichen für Weihnachtsbeleuchtung in Lahr stehen auch in Zukunft gut

Zeichen für Weihnachtsbeleuchtung in Lahr stehen auch in Zukunft gut

1 Die Weihnachtsbeleuchtung, hier in der Marktstraße, schmückt schon seit einigen Tagen die Lahrer Innenstadt. Foto: Baublies

Weihnachtsdekoration schmückt in diesem Jahr wieder die Innenstadt. Dafür sorgen insgesamt 19 Sponsoren. Das neue Modell, das auch in den kommenden Jahren greifen soll, ist nötig, da die Werbegemeinschaft die Kosten nicht mehr übernehmen kann.









„Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als in Finsternis zu klagen“, drückte OB Markus Ibert bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag seine Freude darüber aus, dass in Lahr wieder Weihnachtsbeleuchtung hängt. Denn dass die Lahrer Innenstadt von der Vorweihnachtszeit bis zum Dreikönigstag weihnachtlich illuminiert wird, ist keine Selbstverständlichkeit mehr.