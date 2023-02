42-Jähriger nach Schüssen in Container-Dorf festgenommen

Spezialkräfte-Einsatz in Lahr

Schüsse, ein Verletzter und ein Einsatz von Spezialkräften: In der Obdachlosen-Unterkunft in der Lahrer Karl-Kammer-Straße haben sich offenbar wilde Szenen abgespielt. Polizei und Staatsanwaltschaft wissen nicht viel. Die Stadt ist machtlos.















Lahr - Die Erstmeldung der Polizei vom Mittwoch klang relativ unspektakulär. Bei einer Streitigkeit im Containerdorf im Industriegebiet West wurde ein 42-Jähriger am Bein verletzt, hieß es. Aufhorchen ließ lediglich die Tatsache, dass möglicherweise eine Waffe im Spiel war. Am Donnerstagnachmittag verschickten die Ermittler gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft dann eine weitere Mitteilung. Demnach wurde die Situation in der Wohnanlage im Nachgang als brandgefährlich eingeschätzt.