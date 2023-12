Solarstrom für Geflügelhof: Altenheimer Landwirt plant Photovoltaik-Anlage auf Hühnerauslauf

1 Ein Teilstück dieser Freilauffläche der Hühner des Geflügelhofs Adam in Altenheim soll mit einer Photovoltaik-Anlage bestückt werden. Foto: Planschmiede Hanser

Auf einem Teil der Außenfläche des Landwirts Jochen Adam sollen künftig nicht nur Hühner ihren Freilauf genießen, auch Energie soll dort gewonnen werden. Dem Altenheimer Rat sind die Planungen vorgestellt worden.









Mit der letzten Änderung des Baugesetzbuches vom 7. Juli 2023 ist es nun möglich, Photovoltaik-Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen unter anderem über Freilaufflächen von Hühnern zu errichten. Diese Option will der Geflügelhof Adam aus Altenheim nutzen und plant eine solche Anlage auf einem Teilstück seiner landwirtschaftlich genutzten Fläche. Der Bauantrag sei bei der Gemeinde bereits eingegangen, wie Bauamtsleiter Peter Winkels in der Ortschaftsratssitzung in Altenheim am Mittwochabend erklärte. Dennoch sei es der Verwaltung ein Anliegen, dass das Projekt dem Altenheimer Rat vorgestellt werde.