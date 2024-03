Sogar eine Nonne war vor Ort: Warum in Ringsheim gegen die Bahn demonstriert wurde

1 Die Aktivisten in Ringsheim taten am Samstag lautstark ihre Meinung über den geplanten Bahnausbau kund. Foto: Decoux

Das „Aktionsbündnis Bahnbürgerinitiativen Deutschlands“ hat am Samstag bundesweit zur Demonstration aufgerufen – auch am Halt Ringsheim/Europa-Park. Ihr plakatives Motto: „Bürgerbahn statt Größenwahn!“ Dem schlossen sich auch lokale BIs an.









Rund 40 Aktivisten trafen sich in Ringsheim zum mittäglich entzündeten Mahnfeuer unmittelbar neben der strittigen Bahnstrecke. Mit dabei war die BI Bohr (Bürgerinitiative Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hochrhein) mit neun Mitgliedsinitiativen an zwei zentralen Orten der Rheintalstrecke an.