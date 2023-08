Fernsehnachmittage auf der Couch statt kühlende Bahnen im Freibad, Winterdecke statt offene Fenster in der Nacht, heiße Schokolade statt Eis am Stiel. Nicht nur Schüler haben sich die schönste Zeit des Jahres anders vorgestellt. So sehen sich Veranstalter von Open-Air-Events angesichts von Dauerregen und kühlen Temperaturen zu reihenweise Absagen gezwungen. Ein Trauerspiel, oder?

Patrik Ohnemus lässt sich nicht von Emotionen leiten, sondern blickt mit wissenschaftlicher Nüchternheit gen Himmel: „Die aktuelle Wetterlage ist für einen August außergewöhnlich.“ Das Azorenhoch, das uns normalerweise warme Sommer beschert, sitze momentan zu weit westlich, während der Jetstream zu weit im Süden wehe und so die Hitze am Mittelmeer halte.

Alles klar, das Mistwetter ist also erklärbar, aber wirklich interessant ist doch die Antwort auf die Rudi-Carrell-Gedächtnisfrage: Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Ohnemus hat gute Nachrichten für Vitamin-D-Junkies: Mitte nächster Woche soll es wieder warm werden am Oberrhein, im weiteren Verlauf sogar heiß, mit Temperaturen von 35 Grad und mehr. Oder wie es der Meteorologe ausdrückt: „Normales Hochsommerwetter.“

Nun denn, hoffen wir, dass der Achterbahn-Sommer doch noch ein Happy End nimmt, vor allem im Sinne jener, die ihren Jahresurlaub noch vor sich haben und ihn nicht wehmütig hinter verregneten Fensterscheiben verbringen wollen. Und noch etwas: Bitte nicht gleich wieder über die Hitze jammern, wenn die Sonne ihre Arbeit macht. Der nächste Schauer kommt bestimmt.