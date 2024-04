Schwangere Frau bei Unfall in Lahr schwer verletzt

1 Die Schwarzwaldstraße glich nach dem Unfall einem Trümmerfeld. Foto: Bender

Ein schwerer Unfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen in der Schwarzwaldstraße ereignet. Dabei wurde eine schwangere Frau schwer verletzt.









Gegen 8.55 Uhr stießen zwischen den Kreuzungen Königsberger Ring und Breslauer Straße zwei Autos zusammen – der Aufprall war so heftig, die beiden Unfallwagen wurden so weit geschleudert, dass fünf weitere parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallort in der Nähe des Bahnhofs glich einem Trümmerfeld.