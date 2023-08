1 Im historischen Höllfhof sind unter anderem Schlafräume, Speisesaal und die Küche untergebracht. Zu der Anlage im hinteren Mitteltal des Gengenbacher Teilorts Reichenbach gehören noch weitere Gebäude: Eine Freizeithalle, Werkstätten sowie Spiel- und Sportplätze sind Teil der Anlage. Foto: Armbruster

In der Serie „Wald und Wir“ beleuchtet unsere Redaktion mit der Forst BW das Miteinander von Mensch und Wald. Heike Gotter, Leiterin des Höllhofs, berichtet im vierten Teil von der Arbeit des Waldschulheims – und wieso der Name nicht Programm ist.









Kein Handy, kein Fernseher, sogar die Steckdosen in den Schlafzimmern sind funktionsunfähig – im Waldschulheim Höllhof in Gengenbach gelten klare Regeln. Trotzdem mache Schülern und Lehrern der Aufenthalt viel Spaß, versichert Heike Gotter. Seit fast 20 Jahren leitet die studierte Försterin die waldpädagogische Schwerpunkteinrichtung in Gengenbach. Seit einigen Jahren ist diese Teil von Forst BW. In ganz Baden-Württemberg gibt es nur vier Einrichtungen dieser Art.