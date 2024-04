1 Bei der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick in fremde Gärten zu werfen. Foto: Decoux

Rund 30 Naturliebhaber aus der Ortenau und dem Elsass öffnen ab Ende April im Rahmen der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ ihre Pforten, um Einblicke ihn ihre privaten Grünanlagen zu bieten. Profitieren können dabei sowohl Aussteller als auch Besucher.









Jahr für Jahr organisiert das Ortenauer Landratsamt die Aktion „Tag der offenen Gartentür“. Wie der Name vermuten lässt, gewähren Hobbygärtner für einen Tag oder stundenweise kostenlosen Einlass in ihre Grünanlagen, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen – auch in diesem Jahr. Hier ein Überblick, was in diesem Jahr im Ortenaukreis unter anderem geboten wird.