Um zu arbeiten braucht Rainer Blocher nur ein Blatt, Stifte und seine Kreativität. Foto: Schillinger-Teschner

Die Zeichnungen vom Kippenheimer Cartoonist Rainer Blocher zieren Etikette, Werbeplakate und sogar ein Lebensmittelgeschäft. Doch neben gewonnen Preisen, ist es die Art, wie seine Werke in der Heimat Anklang finden, die ihn in seiner Arbeit bestätigt.









„Es gibt nichts, was ich nicht mache“, sagt Rainer Blocher und fügt schmunzelnd hinzu: „wenn es um das Illustrieren geht.“ Der Hauptberufliche Bankier hat vor 30 Jahren das zu seinem Nebenberuf gemacht, was viele in ihrer Freizeit machen – er zeichnet. Genauer gesagt ist er Cartoonist und hat für das Zeichnen sogar eine Lizenz. Werbeagenturen, Verlage, Seminarfirmen im In- und Ausland gehören ebenso zu seinen Kunden, wie lokale Gewerbetreibende, örtliche Vereine und Privatpersonen.