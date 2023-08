Das Jubelpaar lernte sich 1950 bei einem Musikfest in Altdorf kennen und lieben. Am 7. August 1953 läuteten in der Kirche Maria zu den Ketten in Zell am Harmersbach die Hochzeitsglocken.

Die beiden wohnten die ersten Jahre in Altdorf und gründeten eine Familie. 1960 konnten sie in das von Bernhard Kopf selbst gebaute Haus in der Lindenstraße einziehen. Die beiden bekamen drei Kinder. Inzwischen sind noch vier Enkelkinder und acht Urenkel dazu gekommen.

Bernhard Kopf wurde am 11. August 1931 in Mahlberg geboren und erlernte nach der Schulzeit das Maurerhandwerk. Sein Arbeitsplatz war über Jahrzehnte die Baufirma Kiesel und Koch und später Polier in einer Lahrer Baufirma. Hildegard, geborene Hunn, erblickte am 18. Mai 1933 in Altdorf das Licht der Welt. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um Haushalt und Garten und zog die Kinder groß. Sie ist bekannt dafür, dass sie die besten Kuchen gebacken hat.

Bernhard Kopf war in seiner Freizeit Hobby-Winzer mit 50 Ar Reben und engagierte sich seit seiner Jugend beim Musikverein Mahlberg. Nach 55 Jahren am Flügelhorn wurde er 2004 zum Ehrenmitglied ernannt. Die Reben hat er inzwischen aufgegeben.

Ehejubiläum wurde mit Zirkuspfarrer gefeiert

An ihrem Jubeltag feierten die Eheleute und Angehörigen einen Dankgottesdienst in der Kapelle des Hotels Santa Isabel des Europa-Parks Rust, humorvoll gehalten von Zirkuspfarrer Adrian Bolzern aus der Schweiz. Anschließend gab es im Wintergarten des Hotels El Andaluz ein Festessen.

Zu den zahlreichen Gratulanten in Mahlberg zählte Bürgermeister Dietmar Benz, der die Glückwünsche der Stadt und Präsente überbrachte. Außerdem las er die Urkunde der Landesregierung Baden-Württemberg vor.

Ihrem Ehrenmitglied Bernhard Kopf und Gemahlin gratulierten Franziska Hoeser und Katharina Streck vom Musikverein Mahlberg zu ihrer Gnadenhochzeit.