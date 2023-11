Seelbacherin im Interview: Nadine Schönberger blickt auf ihre Zeit als „Katharina“ 2022 zurück

Nadine Schönberger wurde im vergangenen Jahr zur zehnten „Katharina“ Seelbachs ernannt. Was waren ihre Höhepunkte? Und was nimmt sie aus dieser Zeit mit? Im Interview blickte sie auf ihre Amtszeit zurück – mit gemischten Gefühlen.

Das Geheimnis, wer den diesjährigen Kätterlismarkt als „Katharina“ repräsentieren wird, wird am Samstag gelüftet. Nachdem zunächst keine Bewerbungen für das Amt eingegangen waren, hat sich nach einem erneuten Aufruf doch noch jemand gefunden. Die Gemeinde Seelbach hat die amtierende Katharina, die 29-jährige Nadine Schönberger, zu ihren schönsten Erlebnissen in ihrer Amtszeit befragt.

Frau Schönberger, Sie sind seit dem Katharinenmarkt 2022 bis heute als „Katharina“ Repräsentantin der Gemeinde. Wie haben Sie diese ganz besondere Zeit erlebt?

Schon als Teenager habe ich mir gewünscht als „Katharina“ die Gemeinde vertreten zu dürfen. Letztes Jahr ist dieser Wunsch wahr geworden. Es hat mir Spaß gemacht, in die Rolle der „Katharina“ zu schlüpfen und in diesem Zuge wahrgenommen und bewundert zu werden. Die Eröffnungsrede des historischen Auftakts hat Herzklopfen bei mir hervorgerufen, da ich es bisher noch nicht gewohnt war, zu solch einer großen Menschenmenge zu sprechen.

Gab es für Sie in Ihrer Funktion ein besonderes oder überraschendes Erlebnis?

Schlüsselerlebnisse waren natürlich der historische Auftakt und die Präsentation der „Katharina 2022“. Die Eröffnungsrede, die ich dort hielt, und die darauffolgenden Veranstaltungen, an denen ich teilnehmen durfte. Während meiner gesamten Amtszeit wurden ich oder meine Eltern auf der Straße von Mitmenschen angesprochen, die mir zu meinem Amt gratulierten. Während meiner Zeit als „Katharina“ kam ich an den Markttagen und beim Besuch der Freunde aus Zillebeke anlässlich des 40. Partnerschaftsjubiläums in Kontakt mit dem Zillebeke Komitee. Durch mein internationales Studium habe ich länderübergreifende Erfahrungen gemacht. Der Austausch mit anderen Kulturen und Ländern bereitet mir Freude. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dem Zillebeke Komitee beizutreten und die Gemeindepartnerschaft zu stärken.

Zu welchen Gelegenheiten haben Sie die Gemeinde repräsentiert?

Über die Tage des Katharinenmarktes 2022, beim Neujahrsempfang, beim 40. Jubiläum der Partnerschaft mit Zillebeke, als Glücksfee bei der Verlosung beim Dorffest, beim Burgfest auf der Burgruine Hohengeroldseck und bei der Eröffnung der Freilichtspiele durfte ich die Gemeinde repräsentieren.

Was hat Ihnen an Ihrem Amt die größte Freude bereitet?

In meinem Amt als Katharina hat es mir besonders Freude gemacht, meinen Heimatort auf öffentlichen Veranstaltungen repräsentieren zu dürfen. Dort hatte ich die Chance, mit vielen Seelbacherinnen und Seelbachern in Kontakt zu kommen und konnte verschiedene Gespräche führen, die ich sonst wahrscheinlich nicht geführt hätte.

Auf was freuen Sie sich beim diesjährigen Katharinenmarkt?

Obwohl ein bisschen Wehmut mich begleitet, weil meine Amtszeit endet, freue ich mich darauf, entspannt mit meiner Familie und meinen Freunden den diesjährigen Katharinenmarkt genießen zu können. Auf jeden Fall schaue ich dem Katharinenmarktauftakt am Samstagabend gespannt entgegen, an dem meine Nachfolgerin bekannt gegeben wird. Ich freue mich einfach auf die tolle Atmosphäre und die unbeschwerte Zeit auf dem Katharinenmarkt.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Ich nehme verschiedene Erfahrungen mit. Vor vielen Leuten zu reden, auch mal im Mittelpunkt zu stehen, wahrgenommen zu werden, was auch zum Selbstbewusstsein beiträgt.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?

Positive Erfahrungen und positives Feedback der Mitmenschen. Spaß am Repräsentieren der Gemeinde und gutes Wetter bei den Veranstaltungen.

Info – Tradition seit 2010

Seit 2010 gibt es in jedes eine „Katharina“, die Seelbach für ein Jahr repräsentiert. Katharina Haas war damals die erste, die dieses Amt übernommen hatte. Eine Ausnahme gab es bei Laura Fehrenbach, die ganze drei Jahre das Amt aufgrund der Pandemie inne hatte. Eine Übersicht zu bisher allen „Katharinas“ gibt es im Internet unter www.seelbach-online.de.