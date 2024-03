1 Das Gehalt von Bürgermeister Michael Moser war Thema im Seelbacher Rat. Foto: Köhler

Wie viel verdient der neue Bürgermeister? Um dieses Thema ging es am Montagabend im Seelbacher Gemeinderat. Zwei Besoldungsgruppen – A 15 und A 16 – standen zur Auswahl. Letztendlich wurde es die höhere der beiden.









Der Gemeinderat bestimmt in einem engen, gesetzlichen Rahmen die Besoldung eines neu gewählten Bürgermeisters. Diesen Tagesordnungspunkt des Seelbacher Gemeinderates am Montag im Sitzungssaal leitete Jürgen Deusch (Freie Bürgerliste) und erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters. Michael Moser galt als befangen und nahm in diesem Fall nicht bei den Zuschauern Platz, sondern verließ den Ratssaal. Nach dem Beschluss mit deutlicher Mehrheit und einer Enthaltung von Jürgen Weiß (Freie Bürgerliste) wird Moser nach der Besoldungsgruppe A 16 für die Dauer seiner Amtszeit für die kommenden acht Jahre bezahlt. Laut dem Landesamt für Besoldung und Versorgung entspricht die erste mögliche Stufe in dieser Besoldungsgruppe einem Gehalt von knapp 6400 Euro.