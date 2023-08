Welche Pflege brauchen Ponys? Wie fühlt es sich an, eine Kuh zu melken? Wie viel Spaß macht Traktorfahren? All das konnten Kinder beim Ferienprogramm der Familie Kopf auf dem Schönberg erleben. Zum zweiten Mal öffnete diese ihren Bauernhof.

Während die Sommerferien noch in vollem Gange sind, sorgt das alljährliche Ferienprogramm der Gemeinde Seelbach erneut für strahlende Kinderaugen. Auch in diesem Jahr setzen viele engagierte Anbieter ihre kreativen Ideen ein, um den daheimgebliebenen Kindern unvergessliche Erlebnisse zu bescheren. Ein besonders beliebter Programmpunkt ist der „Erlebnisbauernhof“, der seit Jahren einen festen Platz im Seelbacher Ferienprogramm hat.

Die Familie Kopf ist seit Langem eine treue Teilnehmerin am Ferienprogramm der Gemeinde und lud so auch in diesem Jahr Kinder ab vier Jahren auf ihren idyllischen Bauernhof auf dem Schönberg ein. Unter dem Motto „Erlebnisbauernhof“ tauchten die kleinen und größeren Teilnehmer in das spannende Leben auf einem Bauernhof ein.

Die Ponys müssen gut gepflegt werden. Wie das geht, erfuhren die Kinder beim Ferienprogramm. Foto: Axel Dach

Mit großer Begeisterung unterstützten sowohl die Töchter Vanessa, Laura und Luisa sowie Sohn Michael ihre Eltern Cornelia und Ludwig Kopf. Auch Kinder und Jugendliche von Feriengästen, welche derzeit bei Familie Kopf verweilen, und Saskia, die Freundin von Michael Kopf, halfen fleißig mit, damit die Kinder einen aufregenden Nachmittag auf dem Bauernhof verbringen konnten.

Auch Melken und Füttern stand auf der Agenda

Ein abwechslungsreiches Programm erwartete die neugierigen Kinder, darunter Ponyreiten, Traktorfahren und das Sammeln von frischem Gras von der Weide. Eifrig bei der Sache waren die Kinder auch, als es an den Programmpunkt „Kühe von der Weide treiben“ ging und sogar beim Melken und Füttern der Tiere durften sie helfen. Auch das Eiersuchen bei den Hühnern machte allen viel Spaß.

Das Strahlen in den Augen der Kinder war unübersehbar, als sie auf den Ponys Max, Maxi und Lilly und dem stattlichen „Schwarzwälder“ namens Fanny durch das Gelände trabten. Selbstverständlich sorgten die Helferinnen dafür, dass die Pferde sicher an der Leine geführt wurden.

Die Kinder erlebten einen tollen Tag. Foto: Axel Dach

Für viele Kinder ist der Besuch auf dem Schönberg bei Familie Kopf längst zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Die Schwestern Ellen, neun Jahre, und Eva Heitz, sieben Jahre, waren sogar schon mehrmals bei der Aktion „Erlebnisbauernhof“ dabei. „Mir gefällt am besten Ponyreiten und das Traktorfahren und dass ich die kleinen Kälbchen füttern darf“, erzählte Eva begeistert. Ihrer Schwester Ellen gefiel selbstverständlich ebenfalls das Reiten sowie auch, dass sie die Pferde bürsten durfte und sie fand sogar Gefallen am Kühemelken. Beide fanden es auch toll, dass Familie Kopf allen Kindern eine leckere Milch servierte.

Dieses Jahr öffnete Familie Kopf bereits zum zweiten Mal ihre Tore für die kleinen Abenteurer und konnte sich über den Besuch von insgesamt rund 80 Kindern freuen.

Das ganze Programm

Bis zum Ende der Sommerferien wird im Seelbacher Ferienprogramm noch einiges geboten. Alle Angebote können auf der Homepage der Gemeinde unter www.seelbach-online.de eingesehen und gebucht werden.