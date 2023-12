Auf der A 5, kurz vor der Ausfahrt Offenburg, kam es am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 44-Jähriger fuhr mit einem beladenen Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen in südliche Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache erst nach links gegen eine Betonwand prallte und anschließend die rechte Leitplanke durchbrach, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Lesen Sie auch

Der Transporter kippte um und überschlug sich anschließend im Wald. Der Fahrer und die Beifahrerin hatten angesichts des schweren Unfalls großes Glück. Der Fahrer habe lediglich leichte Verletzungen erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 30-jährige Beifahrerin sei bei dem Unfall scheinbar unverletzt geblieben, wurde aber vorsorglich ebenfalls in das Klinikum gebracht, teilt die Polizei mit.

Schaden an der Autobahn noch unklar

Durch den Unfall sei laut Polizei an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens an den baulichen Einrichtungen des betroffenen Autobahnabschnitts ist bislang unbekannt.

Laut Polizei wurde die rechte Fahrbahn gegen 6.30 Uhr wieder gesäubert. Der genaue Unfallablauf ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.