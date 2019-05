Schwanau/Gerstheim Schlauchboot-Unglück am Rhein: Suche nach Mädchen unterbrochen

Gerstheim/Offenburg - Nach dem Schlauchbootunglück auf dem Rhein mit drei Toten haben Rettungskräfte aus Frankreich und Deutschland am Freitag nach einem vermissten kleinen Mädchen gesucht. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber aus Deutschland, teilte die Präfektur in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Suche am Flussufer südlich der elsässischen Metropole Straßburg wurde am Abend unterbrochen, sie sollte am Samstag wieder aufgenommen werden.