23-Jähriger wird in Lahr ausgeraubt und leicht verletzt

1 Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in der Nacht auf Sonntag. (Symbolfoto) Foto: dpa/von Ditfurth

Auf einem Lahrer Schulhof wurde ein 23-Jähriger laut eigener Aussage in der Nacht auf Sonntag von mehreren Jugendlichen ausgeraubt und leicht verletzt.















Link kopiert

In der Nacht auf Sonntag soll ein 23-Jähriger in der Max-Planck-Straße von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden sein. So schreibt es die Polizei und beruft sich dabei auf die Angaben des 23-Jährigen.

Er wurde bei dem Vorfall, der sich auf dem Schulhof zugetragen haben soll, leicht verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt. Bei dem Raub sollen laut Aussage des Mannes auch Schreckschusswaffen zum Einsatz gekommen sein, ihm wurden eigener Aussage nach AirPods, der Geldbeutel mit EC-Karte und wenig Bargeld geklaut. Ob sich der Vorfall wirklich so zugetragen hat, wie von dem 23-Jährigen geschildert, ist derzeit noch unklar.

Laut Polizei ging der Leichtverletzte nach dem Vorfall erst einmal nach Hause und informierte erst nach etwa 45 Minuten die Polizei. Zu den bislang unbekannten Angreifern gebe es derzeit keine weiteren Beschreibungen, so die Polizei. Mögliche Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 3 Uhr nachts ereignet haben soll, werden daher gebeten, sich unter Telefon 0781/21 28 20 beim Kriminaldauerdienst zu melden.