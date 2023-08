Falsche Polizeibeamte würden dabei angeben, dass soeben in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, und die Angerufenen nach Geld- und Wertsachen fragen, die sie angeblich vor den Einbrechern „sichern“ – in Wahrheit aber selbst stehlen – wollen. Ermittlungsbehörden würden jedoch niemals am Telefon Geldforderungen stellen oder Bürger über deren Vermögensverhältnisse ausfragen, betont die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Bürger sollten deshalb diese Warnhinweise beachten: Bei derartigen Anrufen sofort auflegen; niemals Unbekannten Geld oder Wertsachen übergeben; keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen herausgeben; keine Geheimzahlen oder Passwörter herausrücken; bei verdächtigen Anrufen nicht die Rückruffunktion nutzen.

Wer bei einem Anruf unsicher ist, sollte die Polizei unter der 110 oder das örtliche Revier anrufen – und auch seine Angehörigen für diese Betrugsart sensibilisieren.