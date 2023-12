Schauspieler fährt Achterbahn Wodan: Oliver Wnuk sucht im Europa-Park Action und Entspannung

1 Oliver Wnuk vor dem Riesenrad „Bellevue“ Foto: Europa-Park

Der Schauspieler eines ZDF-Krimis rast mit der Achterbahn durch die nordische Mythologie









Schon als Kind liebte Oliver Wnuk wilde Achterbahnfahrten in Deutschlands größtem Freizeitpark. Auch heute genießt der beliebte Schauspieler eine Auszeit im Europa-Park. Als Hauptkommissar Feldmann im Erfolgsformat „Nord Nord Mord“ ermittelt er im Norden Deutschlands auf der Insel Sylt. Im Europa-Park rast er erst im Isländischen Themenbereich durch die Welt der nordischen Mythologie bei einer wilden Fahrt in der Holzachterbahn „WODAN – Timburcoaster“. Danach genießt er eine entspannte Bootsfahrt mit Picknick bei „Josefinas kaiserlicher Zauberreise“ im Themenbereich Österreich und fühlt sich als gebürtiger Konstanzer wie zu Hause am Bodensee.