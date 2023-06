Von der Landes- bis Kreisliga B steht der letzte Spieltag an. Einige Teams aus der Region gehen auf einem Abstiegsplatz ins Saisonfinale. In der Kreisliga B Staffel IV entscheidet sich die Meisterschaft in einem Topspiel.

Die Verbandsliga hatte bereits in der Vorwoche ihr spannendes Saisonfinale, nun sich die Ligen von der Landesliga abwärts an der Reihe. Entschieden ist kaum etwas, in jeder Klasse dürfte es am Wochenende spannend werden. Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die Tabellenkonstellationen vor dem letzten Spieltag der Saison.

Landesliga: Für Aufsteiger SV Rust ist schon länger klar, dass es nach nur einer Saison zurück in die Bezirksliga geht. Ansonsten jedoch ist im Tabellenkeller noch alles möglich. Sechs Teams liegen innerhalb von drei Punkten und hoffen auf einen Platz über dem Strich. Wo genau das rettende Ufer beginnt, ist noch nicht ganz klar, derzeit geht man bei den Landesligisten von vier aus. Somit ist klar, dass der FSV Seelbach als Drittletzter (14., 33 Punkte) auf Schützenhilfe angewiesen ist. Denn sowohl die punktgleichen SC Offenburg (13.) und FV Langenwinkel (12.) haben ein besseres Torverhältnis als die Schuttertäler. Somit hat der FVL den Klassenerhalt vermutlich in der eigenen Hand, ebenso wie der SV Niederschopfheim, der mit 34 Punkten auf Rang elf steht.

Bezirksliga: Schon vor dem Spieltag steht fest: Der FV Sulz wird Vierter. Dahinter hat der SV Oberschopfheim die besten Chancen auf Rang fünf. Gewinnt er das Derby gegen die Sulzer, behält er seinen Platz. Auf welchem Rang der FSV Altdorf landet, ist noch nicht klar. Klar ist jedoch: der Vorjahres-Absteiger bleibt in der Liga. Ganz anders sieht die Lage beim FC Neuried aus. Der Vorletzte (15.) kann rechnerisch nur noch 13. werden – braucht aber dafür Schützenhilfe. Und ob der Viertletzte Platz in der Bezirksliga zum Klassenerhalt reicht, dürfte wohl erst feststehen, wenn die Relegationsspiele in den höheren Ligen beendet sind.

Kreisliga A Süd: Für den SC Lahr II ist die Sache denkbar einfach. Gewinnen die Lahrer in Ettenheim, sind sie Meister und steigen nach nur einem Jahr in der A-Liga wieder auf. Dank des etwas besseren Torverhältnisses, könnte sogar ein Unentschieden reichen. Doch auf solche Rechenspielchen wird man sich beim Sportclub sicher nicht einlassen wollen. Ganz anders ist die Gemengelage beim SC Orschweier (Drittletzter). Die Elf von Trainer Ümit Sen braucht einen Sieg – und muss dann hoffen, dass die Konkurrenz im Saisonfinale Punkte liegen lässt.

Kreisliga B Staffel IV: Spannender könnte die Ausgangslage kaum sein. Tabellenführer FC Ottenheim hat einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten SV Kippenheim und empfängt am Sonntag (15 Uhr) den direkten Verfolger. Die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg in die A-Liga fällt also im direkten Duell der beiden Spitzenteams der Liga. Doch auch der Tabellenzweite der Kreisliga B Staffel IV muss seine Hoffnungen auf den Aufstieg noch nicht aufgeben. Denn wie immer kämpft der Vize-Meister anschließend in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Kreisliga A.