Das Oberrheinische Tabakmuseum in Mahlberg hat seine Pforten wieder geöffnet. Es gilt weltweit als das größte Fachmuseum seiner Art. Nach verhaltenen Besucherzahlen in 2022 wollen die Beteiligten wieder mehr Interessierte ins Museum locken.

Zur Saisoneröffnung des Tabakmuseums in Mahlberg am 1. Mai fanden sich zahlreiche Freunde und Gönner zum kleinen Sektempfang ein. Anders als in der Saison 2022, auf die Bürgermeister Dietmar Benz zurückblickte: Da hatten sich in den fünf Betriebsmonaten nur 382 Besucher eingefunden.

An verschiedenen Stationen im Tabakmuseum kann man mithilfe eine QR-Codes den Audio-Guide starten. Foto: Sandra Decoux

Früher waren es in besseren Zeiten nahezu 3000 Besucher gewesen. Gegen diese stete Abwärtsentwicklung soll nun einiges unternommen werden. Zwar kann sich die kleine Stadt als Träger nach wie vor finanziell keine hauptamtliche Museumskraft leisten, doch sie investiert ansonsten in das kulturelle Kleinod, was sie kann. So etwa neu in die Anschaffung einer einzigartigen Zigarettenspender-Sammlung zum Schnäppchen-Preis (wir berichteten) oder die fällige Erneuerung der Einbruchmeldezentrale. Zudem sollen in diesem Jahr noch die Dachgauben erneuert und die Fenster des denkmalgeschützten ehemaligen Zigarrenfabrik-Gebäudes gestrichen werden.

Viele ehrenamtlichen Helfer unterstützen das Museum

Bürgermeister Benz arbeitete eine imposante Dankesliste ab. Auf dieser fanden sich etwa ehrenamtliche Museumshelfer, die künftig eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten, „Chefingenieur“ Bernhard Beyer, Familie Baum als Pfleger des Tabak-Schaubeetes oder Rathausmitarbeiterin Antje Jörger, die organisatorisch für den Museumsbetrieb zuständig ist . Besonders dankte Benz dem 270 Mitglieder starken Förderkreis des Museums mit Manfred Steiner an der Spitze für dessen unverzichtbare Unterstützung. Erst kürzlich unterstütze der Förderkreis das Museum wieder mit einer Spende über 5000 Euro für die die W-Lan-Versorgung des vierstöckigen Gebäudes.

Die Besucher können im Mahlberger Tabakmuseum nun an diversen Standorten im Gebäude eine digitale Führung abrufen. Benz lobte auch seinen Namensvetter Patrick Benz, der seit nun elf Jahren als ehrenamtlicher Museumsleiter mit neuerdings kleiner Aufwandspauschale viel Freizeit damit verbringt, das Museum auch fachlich in Schuss zu halten. Sein kleines Büro ist in der zum Ensemble gehörenden ehemaligen Fabrikantenvilla untergebracht.

Neue Podeste und neue Schaustrecke

Steiner und Museumsleiter Benz schlossen sich den bürgermeisterlichen Dankesworten an. Der Förderkreis hatte im Vorfeld der neuerlichen Eröffnung nach langer Winterpause einiges mit Malerarbeiten, Reinigung der Glasvitrinen und Erneuerung von Beleuchtungskörpern zu tun gehabt.

Auch Steiner bedauerte den im Bundestrend liegenden Besucherrückgang, ebenso Museumsleiter Benz, der ansonsten auch von neuen Podesten berichtete sowie von einer Schaustrecke über die Entstehung handgefertigter Bruyere-Pfeifen – sogar zum Anfassen, aber dennoch diebstahlgesichert.

Förderkreis bewirtet am Tag des offenen Denkmals

Manch weitere Ideen zur künftigen Besucher-Werbung (und auch um weitere Mitarbeiter) sind mittlerweile entwickelt worden. Ansonsten: Demnächst am 21. Mai wird das Museum am Internationalen Museumstag teilnehmen und am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, das Förderkreis-Museumsfest statt finden. Dieses wird probehalber in neuer Form ausgerichtet: Am Samstag gibt es Flammkuchen ab 17 Uhr in den Abend hinein. Am Sonntag geht es mit Frühschoppen samt Brunch-Würstchen.

Am Donnerstag, 13. Juli, Donnerstag, 10. August, sowie am Donnerstag, 14. September, finden Museumsführungen mit Zigarren- und Whisky-Tasting statt. Am Sonntag, 10. September, nimmt das Tabakmuseum am deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmals“ teil. An diesem Tag werden die Gäste im Museumscafé durch den Förderkreis bewirtet.

Infos und Öffnungszeiten

Ab sofort ist das Tabakmuseum Mahlberg wieder jeden Sonn- und Feiertag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Schüler 1,50 Euro. Gruppen können sich mit oder ohne Führung auch an anderen Wochentagen via Rathaus unter Telefon 07825/84 38 39 anmelden. Dann kostet ein geführter Besuch für Erwachsene pro Person 4,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet.