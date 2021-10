1 Rulantica wurde vielfach ausgezeichnet: Ganz alleine der neue Freiluft-Wasserspielplatz "Svalgurok" erhielt drei verschiedene Preise. Foto: Europa-Park

Unter den "Besten Europäischen Wasserparks".















Rust - Nicht nur der Europa-Park (wir berichteten), sondern auch die Wasserwelt Rulantica hat in diesem Monat gleich mehrer Auszeichnungen bekommen.

Vom Online-Magazin Parksmania.it erhielt sie den "Parksmania Award" in der Kategorie "European Park of the Year". Als Begründung nannte die Jury die innovativen Neuheiten "Snorri Snorkling VR", "Snorri Strand" und den im Sommer neu eröffneten Außenbereich "Svalgurok".

Für Letzteren zeichnete auch die World Waterpark Association (WWA) Rulantica aus. Der Wasserpark bekam den "Leading-EdgeAward", den Vorreiterpreis für besonders innovative und kreative Projekte im Bereich der Wasserparks und Erlebnisbäder.

"Svalgurok" wurde zudem auch bei den "Blooloop-Innovation Awards" in der Kategorie "Splash" ausgezeichnet. Die Blooloop Awards ehren weltweit neue und innovative Projekte, Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Freizeitbranche.

Beim "European-Star-Award" der Fachzeitschrift Kirmes & Park Revue holte der Freiluft-Wasserspielplatz den vierten Platz in der Kategorie "Europe’s best new Water Slides" ("Europas beste Wasserrutschen"). "Snorri Snorkling VR" wurde in derselben Kategorie mit dem siebten Platz belohnt.

Im Bereich "Europe’s best Water Parks" (Europas beste Wasserparks") sicherte sich Rulantica den zweiten Platz. Bei den "Europe’s best Family Water Slides" ("Europas beste Familienwasserrutschen") kam "Vinter Rytt" auf Platz sechs.