Rust Rulantica: Europa-Park baut neue Wasserwelt

Rulantica ist ein Märchen. Was in der Oberrheinebene in Rust im Ortenaukreis reale Gestalt annimmt, ist nicht einfach nur ein riesiges Schwimmbad. Seit mehr als 20 Jahren basteln die Brüder Roland und Jürgen Mack, die Herren des Europa-Parks – der größte deutsche Freizeitpark mit jährlich fünfeinhalb Millionen Besuchern – an einer neuen Attraktion. 2016 war Baubeginn, Ende 2019 soll die Wasserwelt auf 45 Hektar Gelände zwischen der Gemeinde Rust und der Autobahn 5 fertig sein. Das werde kein Spaßbad und kein Wellnessbad, sondern "eine Erlebniswelt" auf 20.000 Quadratmetern sein, betont der "Herr der Achterbahnen". So lautet der Titel eines Buches über Roland Mack. "Es wird sozusagen eine Achterbahn auf Wasser." Die Besucher werden in acht Themenbereichen auf 17 Bahnen durch künstliche Tropfsteinhöhlen und Gletscher schwimmen oder rutschen.

Von 16 auf 95 Hektar und jetzt noch einmal 45 Hektar für Rulantica – ist das nicht eine zu große Nummer für eine Gemeinde, die 4000 Einwohner zählt, was an guten Besuchstagen um das Elffache übertroffen wird? "Die Grenze ist erreicht", findet Elke Ringwald, Gemeinderätin der Fraktion "Aktive Bürger für Rust". Der Ort im Schatten des Massenbetriebes sei jetzt "umzingelt". Sie und ihre Fraktion hätten es lieber gehabt, wenn die Wasserwelt weiter weg und näher an der Autobahn gebaut worden wäre. Aber sie blieben in der Minderheit.

"Die große Mehrheit in Rust steht zum Park", sagt SPD-Fraktionschef Karl-Heinz Debacher. Seit 30 Jahren sieht er sich als "kritischen Begleiter" der Symbiose des größten Arbeitgebers und Steuerzahlers und der früher armen Gemeinde. "Wir müssen immer dran arbeiten, für beide Seiten das Beste herauszuholen", betont der frisch pensionierte Grund- und Hauptschulrektor.