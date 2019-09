Rust Europa-Park erneut bester Freizeitpark weltweit

Der Preis der internationalen Fachzeitschrift „Amusement Today“ wurde im amerikanischen Freizeitpark „Silverwood“ in Athol, Idaho von Jürgen Mack, geschäftsführender Gesellschafter, und seiner Frau Mauritia entgegengenommen. Trotz der großen Konkurrenz, vor allem in den USA, sah die hochkarätig besetzte Jury das badische Familienunternehmen ganz vorne.

Hervorgehoben wurde im Europa-Park diesmal die Vielzahl an hochwertigen Attraktionen, welche dank hervorragendem Parkbetrieb und Wartung auf höchstem Niveau ein großartiges Erlebnis für die Besucher bieten, heißt es in einer Pressemitteilung des Parks. Die Mischung aus traditionellen Fahrgeschäften und digitalen Inhalten sowie das 23-stündige Showprogramm mit einer eigenen Musicalproduktion seien für die Branche wegweisend, so die Jury.