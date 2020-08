Rust Corona-Infizierter besuchte den Europa-Park

Alle Personen, die online ein Europa-Park-Ticket für den 10. August gekauft haben, wurden bereits per Mail benachrichtigt und darum gebeten, auf mögliche Symptome zu achten und sich gegebenenfalls an ihren Hausarzt zu wenden.

Infektionsrisiko laut Gesundheitsamt gering

"Seit Beginn der Pandemie stehen wir in engem und regelmäßigem Austausch mit den Verantwortlichen des Europa-Parks und der Gemeinde Rust und konnten so frühzeitig einen Ablaufplan für einen solchen Fall erstellen", wird Reinhard Kirr, Dezernent für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit des Ortenaukreises in der Mitteilung zitiert. Und weiter: "Die Besucherzahl von nahezu 15.000 Menschen pro Tag macht es für die Behörden unmöglich, jede Person einzeln telefonisch zu kontaktieren. Daher fiel die Entscheidung auf die Kontaktaufnahme per Mail."

Die Infektionsgefahr für Gäste und Mitarbeiter des Europa-Parks an diesem Tag war laut Gesundheitsamt sehr gering. "Der Europa-Park hat sein Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Zudem ist bei den meisten Gästen davon auszugehen, dass überhaupt kein Kontakt stattgefunden hat", so Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamtes beim Landratsamt Ortenaukreis.

Parkbesucher sollten soziale Kontakte gering halten

Das Gesundheitsamt bittet dennoch alle Personen, die sich an diesem Tag im angegebenen Zeitraum im Europa-Park waren, wachsam zu bleiben. Das bedeutet, eine gute Beobachtung des eigenen Gesundheitszustands bis einschließlich des 24. Augusts. "Sollte es in diesem Zeitraum zum Auftreten von typischen Krankheitssymptomen für COVID-19 kommen, wie Husten, erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, sollen sich Betroffenen telefonisch an ihre Hausarztpraxis wenden, wo dann ein Test auf Covid-19 erfolgen kann", so Bressau weiter. Wer an diesem Tag im Park war, kann regulär seine Arbeitsstelle aufsuchen, Kinder dürfen in den Kindergarten gehen. Bis zum 24. August sollten jedoch vorsorglich die Kontaktpersonen möglichst gering gehalten werden.