Rundgang mit unserer Redaktion: Das plant Bürgermeisterkandidat Michael Moser für Seelbach

Bildung, Tourismus, Ortsteile, Ehrenamt und vieles mehr – ein Rathauschef muss die verschiedenen Bereiche seiner Gemeinde immer im Blick behalten. Bei einem Rundgang durch Seelbach erklärt Bürgermeisterkandidat Michael Moser, was er anpacken will, falls er am 3. Dezember gewählt wird.









Obwohl sein Sportprogramm in den vergangenen Wochen zu kurz kommt, empfiehlt Michael Moser einen Bürgermeisterwahlkampf als Diät. Der 37-jährige frisch gebackene Vater ist in diesen Tagen viel unterwegs und deshalb unendlich dankbar für den Rückhalt seiner Frau. Nach der Geburt seines Sohnes während des Wahlkampfs soll das Jahr einen weiteren Höhepunkt bereithalten: Moser will Bürgermeister der Gemeinde Seelbach werden.