Rosenmontagsumzug in Oberweier: Narren nehmen die Verwaltungen aufs Korn

Rosenmontagsumzug in Oberweier

1 Mit einer Maske des Oberschopfheimer Ortsvorsteher Michael Jäckle und einem Schild mit der Aufschrift: „Bürgerbus Oberschopfe Flop“ nahmen die Narren in Oberweier das Bürgerbus-Projekt des Nachbarn auf die Schippe. Foto: Bohnert-Seidel

Beim Rosenmontagsumzug in Oberweier wurde dem Schabernack freien Lauf gelassen. So wurden Zuschauer mitgerissen und mit reichlich Konfetti geduscht. Aber auch Ortsvorsteher und gescheiterte Projekte der Gemeinde wurden auf die Schippe genommen.









Mit viel Heiterkeit und kleinen Spitzen in die Gesellschaft präsentierten Vereine, Gruppe und auch Zünfte ihre Sicht auf die Fasnacht. Denn nach fünf Jahren Pause erlebten die Narren wieder einen lang ersehnten Rosenmontagsumzug mit den Krabbe-Schenkel Oberweier. Sie haben sich in den Coronajahren neu formiert und mit einem jungen Vorstand an der Spitze einen Umzug auf die Beine gestellt. Außerdem feiern sie ihr 33-jähriges Bestehen und haben demnach guten Grund zum Feiern.